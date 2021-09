Por Karol Galindo Rincón

Gran polémica sigue causando en el país el video que publicó la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, el pasado domingo, que sorprendió a las redes sociales al aparecer con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, compartiendo amigablemente. Lea: [Video] Epa Colombia promociona keratinas con Álvaro Uribe

“Ni derecha ni izquierda, si al emprendimiento, si a las keratinas, no a la cocaína”, es la descripción que acompaña el video publicado en la red social Instagram, en el cual se observa como ambos personajes comen empanadas y se imitan el uno al otro.

El encuentro se dio días después de que el expresidente mencionara en varias entrevistas con los medios, a la influencer, quien fue condena a 5 años y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Cabe recordar que ‘Epa Colombia’ se ha visto involucrada en diversas polémicas desde que se hizo conocer a través de las redes sociales, pero una de las más relevantes, y que le ha salido costosa, fue la destrucción de una estación de Transmilenio el 21 de noviembre de 2019. Lea: Epa Colombia: su vida entre fama y polémicas

El video que hizo dañando con un martillo la estación del servicio de transporte, la tiene hoy con una pena de más de 5 años de prisión, inhabilitación para ejercer como influencer y el pago de una multa de 492 salarios mínimos, razón por la cual ha estado en boca del líder del Centro Democrático.

El propio Uribe Vélez ha salido en varias ocasiones en respaldo de la influencer y fue la punta de lanza para hablar de la propuesta de una amnistía general en Colombia, durante la entrevista que sostuvo en la Comisión de la Verdad, donde señaló que aunque había cometido un delito, había criminales que no estaban tras las rejas.

“Anoche veía yo en un programa con la niña Epa y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a TransMilenio. Pero también decían, por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y está niña condenada. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”, fueron las palabras de Uribe con la Comisión de la Verdad.

Después de esta situación, Barrera dio a conocer el encuentro que propició con el expresidente y que le ha causado otro revolcón social, pero esta vez negativo, en las últimas horas ha recibido diversas críticas por haberse juntado con Uribe.

Ante la respuesta negativa de los usuarios, la influencer salió a pedirle comprensión a sus seguidores debido a que desde que ha sacado diversos productos, peores han sido los riesgos que le ha tocado asumir, refriéndose al más reciente intento de hurto que tuvo su papá cuando iba por la Avenida Boyacá e intentaron robarle una alta cantidad de dinero. Le puede interesar: Los memes que dejó el encuentro de Epa Colombia y Álvaro Uribe

“Primero quiero que veas el video en mi perfil antes de criticarme, antes de juzgarme, esto ya no es de derecha ni de izquierda, esto es mi emprendimiento. Yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien, yo empecé a crecer, a emprender pero mi vida se volvía más difícil”, aseguró Barrera en medio de su cuenta de Instagram.

La influencer también aseguró que tuvo que buscar ayuda y protección, debido a que la seguridad de ella y su familia está en riesgo, ya que se ha visto atacada, según ella, por diversas entidades gubernamentales que han intentado afectar su empresa y empleados.