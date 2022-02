Pese a que la familia de Mauricio Leal y Marleny Hernández no está conforme con el preacuerdo al que habría llegado la Fiscalía General y Jhonier Leal, por el asesinato de su hermano y su madre, la ley es clara y ahora un juez de conocimiento tendrá que decidir si lo avala o no. Lea: Víctimas no aceptan preacuerdo para que Jhonier Leal pague 26 años de cárcel

Así lo explicaron expertos consultados por Colprensa, quienes consideran que si las víctimas se oponen, esto no significa que no puede haber preacuerdo, ya que la ley debe considerar es que se respeten sus derechos y procurar que estos queden debidamente reconocidos y protegidos.

El profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Wilson Martínez, coincide en esta línea y aclara que la ley no dice nada sobre que las víctimas tienen que estar de acuerdo con un preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado.

“Esto es muy importante, porque una cosa es que mis derechos queden protegidos en el preacuerdo, y otra cosa es que se necesite mi firma para que el preacuerdo sea válido”, explica Martínez, quien explica que el preacuerdo se lleva ante el Juez y es este quien debe valorar si el documento protege o no a las víctimas y les satisface sus derechos a la Justicia, verdad y reparación.