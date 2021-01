El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, explicó que los puntos de vacunación que hacen parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) serán viabilizados progresivamente para la vacunación contra el COVID -19.

Según Bermont, Colombia cuenta actualmente con 2.975 puntos de vacunación públicos y privados que hacen parte del PAI. Sin embargo, no todos aplicarán vacunas para el COVID desde el inicio, pues los primeros en aplicar biológicos contra el virus serán aquellos que estén ubicados cerca de los centros de ultra congelación, teniendo en cuenta que los primeros biológicos que llegarán al país necesitan de una refrigeración de -70 grados centígrados.

“No van a estar todos operativos desde el principio. Con la vacuna de ultra congelación no vamos a llegar hasta el último rincón de Colombia todavía, porque es un riesgo que se pierda por las dificultades logísticas y que solo tiene cinco días de vida útil”, explicó Bermont.

En ese sentido, los demás puntos de vacunación a nivel nacional se irán habilitando progresivamente para la aplicación de biológicos contra el COVID de acuerdo con el número de vacunas que lleguen y el tipo de vacuna que reciba el país.

Según Bermont, cuando Colombia reciba vacunas que requieran temperaturas de entre dos y ocho grados centígrados, como el caso de Janssen o Astrazeneca, podrán habilitarse otros puntos de vacunación en territorios apartados, garantizando las condiciones para que el biológico no se pierda ni se vea afectado el plan nacional de vacunación.

Bermont explicó que el hecho de que algunos puntos de vacunación no vayan a aplicar vacunas COVID desde el inicio debido a que están ubicados en zonas con difícil acceso, no significa que las vacunas ultracongeladas no se puedan llevar a dichas zonas, sino que para que se pueda garantizar la vida útil de dichas vacunas y correr menos riesgos será mejor aplicar vacunas con una cadena de frío convencional.

“Un mes después de la llegada de la vacuna ultracongelada estaría llegando otra que no requiere ultra congelación y esa va a los otros centros”, enfatizó.

El funcionario aseguró que si bien el país tiene una importante cantidad de puntos de vacunación, podrían instalarse unos nuevos en caso de que las IPS propongan otros lugares que cumplan con las condiciones para apoyar el plan de vacunación contra el coronavirus.

Un punto de vacunación debe contar con los insumos necesarios, la cadena de frío y el talento humano capacitado para la vacunación. En el caso de la vacunación contra el COVID-19, cada punto contará con personal del PAI y personal para vacunación de COVID, con el fin de que no se vea perjudicada la vacunación contra otras enfermedades en el país.