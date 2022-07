Próximo Gobierno puede cambiar la junta de Ecopetrol: Iván Duque

“Se ha ido suscitando una controversia con relación al Gobierno corporativo en cuando a que la empresa en teoría, algunos dicen que se están atornillando a los miembros de su junta directiva para no poder ser remplazados. La empresa adoptó prácticas generales y todo Gobierno como accionista mayoritario tiene la posibilidad, si quisiera, de mover a todos los miembros de la junta”, afirmó Duque en entrevista con La FM.

El presidente reiteró que a nadie le conviene que a Ecopetrol, una de las compañías más importantes para Colombia, se vea afectada por rumores.

“Se ha armado una tormenta donde no la hay, cualquier mensaje, cualquier señal que no vaya en favor de la estabilidad de la compañía, pues se va a sentir rápidamente en la valoración de la acción en los mercados internacionales, lo que menos queremos los colombianos es que ese patrimonio tan importante pierda su valor por una mala interpretación”, expresó Duque a la emisora.

Además, Duque reiteró que el Gobierno Petro tendrá libertad de hacer los cambios que necesite: “Si un Gobierno quiere, puede hacer los remplazos, de manera extraordinaria o de manera ordinaria. El próximo Gobierno está en libertad, si quisiera, de remover a los miembros de la junta de hacerlo por la vía de la asamblea extraordinaria o esperarse a la asamblea del mes de marzo del año 2023.

El presidente saliente reiteró la importancia que tiene la compañía ante Colombia y el mundo.

“Es importante que el mundo entienda que los estándares que tiene hoy Ecopetrol se rigen por ser una empresa listada en la Bolsa de Nueva York. La discusión sobre una empresa tan importante no debe estar suscrita solamente a factores de carácter político o no debería estarlo”, afirmó Duque.

Entre otros temas, el presidente Duque también aseguró que él no está promoviendo al candidato Luis Alberto Rodríguez, quien es uno de los candidatos a dirigir la Contraloría General de la Nación, y quien también está siendo cuestionado por estar involucrado en la presunta desviación de recursos de los proyectos aprobados en el Ocad Paz y que en ese entonces ejercía como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“El Gobierno no tiene candidatos, hace cuatro años cuando yo llegué a la Presidencia decían que el candidato del presidente y públicamente dije no tengo candidatos, ahí ya se ha surtido un proceso, hay unas listas que pasaron una valoración. Nosotros no estamos promoviendo candidaturas, ni yo ni mi Gobierno”, afirmó Duque.