El anuncio de crear un comando de operaciones conjuntas para combatir aquellas bandas delincuenciales que involucran a migrantes venezolanos en Bogotá despertó una gran polémica en el país, pues el Gobierno Nacional la rechazó de forma tajante y otros sectores la calificaron de xenófoba.

La polémica inició este miércoles al término de un consejo de seguridad en la capital del país, en donde la alcaldesa Claudia López anunció la creación de este comando, con el objetivo de identificar y judicializar a los extranjeros que están cometiendo delitos en la capital, mediante un sistema de patrullaje conjunto entre la Policía y Migración Colombia.

Este anunció lo sustentó la alcaldesa, argumentando que aunque sabe que los venezolanos que cometen delitos en el país son apenas una minoría, a esta “la tenemos que judicializar, tenemos que presentar su identificación, su nombre, el delito que cometió y las pruebas correspondientes ante un fiscal, para que este a su vez las presente a un juez de garantías, para que lo judicialice”.

La alcaldesa añadió que si no se puede identificar a estas personas, esto significa que no hay judicialización, “y sin judicialización no hay cárcel y sin cárcel la gente queda libre en la impunidad y sigue cometiendo delitos”.

Según la alcaldesa, esta condición genera que las bandas criminales, se aprovechen de su condición por su facilidad para delinquir y porque en 36 horas vuelven a las calles.

Sin embargo, este anunció no gustó al interior del Gobierno Nacional, pues el presidente Iván Duque lo criticó porque “uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar las denuncias en contra de migrantes, la labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean nacionales o extranjeros, por eso no se puede hacer una segmentación”.