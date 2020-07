Programa televisivo de Duque ¿hora de replantearlo?

La solicitud que hizo la oposición, de cancelar el programa televisivo diario del presidente Iván Duque a las 6:00 de la tarde, puso sobre la mesa la utilidad de este espacio como la efectividad de este. ‘Prevención y acción’, como se llama la franja, lleva más de tres meses al aire y tiene como objetivo informar sobre cómo avanza la pandemia del Covid-19 en el país, sin embargo, es criticado por la exposición excesiva del mandatario.

Desde el momento en que salió al aire, el programa se ha convertido en parte de la agenda mediática, tanto pública como privada, donde se le guarda un espacio especial. Allí, el presidente explica cifras y hace pedagogía sobre el avance del virus en el territorio nacional, pero para la oposición se ha convertido más bien en una oportunidad para que aproveche políticamente la situación a favor de su imagen.

“El presidente Duque no dice absolutamente nada ni técnico, ni científico en el programa de TV, es una abierta intervención politiquera, sin ética, es un detrimento patrimonial. Debe suspenderse esa intervención y debe darse a la oposición el derecho a replicar”, aseguró el presidente del Polo Democrático, Álvaro Argote.

Lo que también se le reclama al presidente de parte de otras voces que se han sumado a este pedido es la falta de participación de otros sectores en el programa y del supuesto aprovechamiento a su favor de la coyuntura. Para muchos, fue esto lo que contribuyó a que en muchas encuestas el presidente aumentara su imagen positiva.

Para el analista Jairo Libreros, pese a lo que señala la oposición, este espacio informativo es importante para el país. Además, agrega, ha demostrado ser un mecanismo válido para que las personas se mantengan al tanto de lo que pasa con la pandemia, que según las autoridades de salud, no ha llegado a su máxima expresión.

Libreros señala que en una situación compleja como la que ha provocado el virus y con la mayor parte de la población en aislamiento obligatorio, tener una comunicación fluida con la ciudadanía es clave, además hace parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide a los mandatarios garantizar una comunicación fluida, oportuna, diaría y precisa respecto a lo que sucede.

De hecho, fue este uno de los espacios donde el Gobierno empezó a hacer pedagogía sobre la forma en la que deben protegerse los ciudadanos frente al virus con elementos como el tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, uso del gel antibacterial, entre otros. También ha sido la plataforma en la que se ha venido anunciando la extensión del aislamiento preventivo, decretado el pasado 25 de marzo y proyectado hasta el próximo 15 de julio.

Frente al reclamo particular de la oposición, Libreros indica que el Gobierno tiene autonomía para conducir los espacios de comunicación, en especial, en medio de la pandemia por la que atraviesa el país. Para él no es menor la cantidad de personas que se informa a través del programa, teniendo en cuenta que los principales medios de comunicación se enlazan al espacio.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, agregó que este uso de los medios de comunicación es abusivo por parte del mandatario y se ha convertido en una actividad diría de publicidad, debido a que la mayor parte de los anuncios son repetitivos o no tienen ninguna relevancia.

Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política, indica, contrario a Libreros, que el programa no está generando pedagogía sino una sobre exposición del presidente y un desgaste de su imagen pública, porque se dedicó a informar y no a comunicar.

“(...) ¿Qué significa? El presidente se convirtió en un presentador de noticias y no en una persona que se conecta con los ciudadanos. Además de eso, no está entregando mensajes de valor ¿qué significa mensajes de valor? Mensaje diferencial a lo que otros sectores políticos o públicos están entregando. Eso hace que esos mensajes se conviertan en lugares comunes”, indica Arias.

No obstante, Arias advierte que Duque tiene todo el derecho de hacer este ejercicio de comunicación, además que como jefe de Estado tiene la obligatoriedad de hacerlo, el problema es que lo está haciendo mal, no lo está haciendo apropiadamente. Por esta razón, indica que la oposición, como estrategia, debería dejar que se equivoque en su estrategia para que les dé una oportunidad política a ellos.

El problema, para algunos, está en el formato que está utilizando el presidente en el programa, que ha ido teniendo un desgaste y que coincide con el agotamiento que ya están sintiendo los colombianos con la cuarentena.

“Hay una disonancia entre lo que proyecta su narrativa e imagen distante. Se muestra en un escritorio, con un gel antibacterial siempre nuevo, una careta sin usar y de un color naranja que asocia a una política que nadie entendió, pero con un discurso en apariencia sensible, que dista de las actuaciones de un Gobierno que no protege a los defensores de derechos humanos, que no regula los servicios públicos y que hace nombramientos controvertidos en cargos sensibles de la política y las víctimas”, explica.