Profesora fue golpeada por una estudiante tras intentar decomisarle el celular

Una profesora de una escuela de Bogotá denunció que una estudiante de grado 11 le provocó varias lesiones luego de que le decomisara el celular en plena clase, según ella. Los hechos ocurrieron en el colegio Costa Rica, en Fontibón. Lea aquí: ¿Reforma educativa a la carrera?

A través de un video compartido en redes sociales, la docente compartió lo sucedido, y claramente se le ve parte de su ojo lastimado: “Este hematoma que ustedes ven en mi cara me lo hizo una estudiante de grado undécimo de la jornada de la mañana. Después de decirle muchas veces a la estudiante que por favor guardara su celular, o tenía la opción de salir de mi clase, no quiso hacer ninguna de las dos. Cuando ya fue muy grosera le dije ‘por favor te vas de mi clase’, no quiso hacerlo. Yo tomo el celular en las manos, ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja empieza a esculcarme desesperada”.