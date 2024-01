Procuraduría pidió a RTVC responder a quejas de acoso laboral contra Morris

Sus conceptos, dijo, son “poco o nada tenidos en cuenta”, lo cual ocurre también con su equipo de trabajo, según la carta enviada a la gerente Rodríguez. Lina Moreno, por su parte, aseguró que esas conductas “no son aisladas”, sino “reiterativas”. Siga leyendo: Hollman Morris en el ojo del huracán: nuevas acusaciones por acoso laboral

“Cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura”, expresó la directora del Canal Institucional, quien adujo que las conductas de Morris le han traído “sensaciones de intranquilidad”.