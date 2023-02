Procuraduría apoya precluir la investigación contra Álvaro Uribe

Esiquio Sánchez, procurador.

“Acá no hay una llamada, no hay un testigo que diga Álvaro Uribe Vélez me citó en su casa, me dijo ‘vaya y mienta’, no hay una llamada interceptada en la que se escuche a Álvaro Uribe haciéndole promesas remuneratorias a alguien para que calle o distorsione la verdad. No existe”, señaló el procurador.

Al final de la intervención, será el turno de los abogados defensores, Jaime Granados y Jaime Lombana. Con los argumentos que se recojan, la jueza de conocimiento tomará finalmente una decisión en cuanto si avala o no la petición de la Fiscalía.