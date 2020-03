Procuraduría alerta por deficiencia en protocolos en El Dorado

Tras la visita de un equipo de la Procuraduría a las instalaciones del aeropuerto El Dorado, el Ministerio Público elevó una alerta por las “fallas en los controles y la prevención de contagio del coronavirus a los pasajeros que se movilizan por los muelles nacional e internacional”.

Un comunicado del ente control precisa que es insuficiente el personal de sanidad portuaria, especialmente en las horas de alto tránsito, es decir, entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m.

“Diariamente arriban al país en vuelos internacionales un promedio de 9.000 mil pasajeros. Para atender este volumen hay dos turnos de ocho auxiliares de enfermería, dos jefes de turno y dos epidemiólogos”, dice el reporte de la Procuraduría.

En el informe suscrito tras la inspección hecha el sábado en la noche se indica que en la terminal área solo hacían presencia cuatro auxiliares de enfermería, asignadas por la Secretaria Distrital de Salud en los dos puestos de entrada a migración. Y aunque le realizaron toma de temperatura a los viajeros provenientes del exterior, el personal fue insuficiente ya que, basados en los datos de Migración Colombia, en horas pico aterriza un promedio de 34 vuelos.

Esto, dice el documento, conllevó a que no se les hiciera control a todos los pasajeros. El procurador Fernando Carrillo dijo al respecto que “lo que sucede en ElDorado es una alerta que se extiende a por lo menos 12 aeropuertos internacionales del país que deben aplicar las medidas de control de pasajeros con absoluto rigor”.

El ente disciplinario detalló que no hallaron gel antibacterial para viajeros internacionales no nacionales. Y aunque reconocieron que el servicio de baño cuenta con jabón, no hay quien dirija a los pasajeros a que se laven las manos, una de las medidas más eficaces para evitar el contagio del COVID – 19.

“Para la Procuraduría resulta preocupante la presencia de bebederos automáticos de agua en los pasillos de desembarque de vuelos internacionales, y a lo largo del aeropuerto, por el riesgo latente de contagio a partir del contacto directo con estos elementos (boca -dispensador)”, remata el documento.