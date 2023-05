Procuraduría abrirá indagación al caso de Laura Sarabia

Cabello Blanco (Procuradora general)

En medio de la denuncia, que incluso ya está en la Fiscalía General de la Nación, la mujer de 51 años afirmó que miembros de la Jefatura para la Protección de la Presidencia la habrían presionado para que se sometiera a una prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño.

“Por aquí fue (y señala el edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño). Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo Meza al equipo periodístico de Semana. Lea aquí: Presidencia defiende aplicación de polígrafo a exniñera

En medio del relato aseguró que le preguntaron por la maleta y que si tenía cómplices. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”.

La exniñera del hijo de Laura Sarabia aseguró que fue presionada en los sótanos de Palacio. Miembros de la Guardia la habrían tratado de “ladrona” y, según cuenta, le habrían dicho que entregara el maletín con $150 millones que al parecer estaban en el interior. De igual forma, le habrían dicho que iban a inspeccionar su casa y la de sus familiares.