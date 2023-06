Procuradora se mantiene en que proyecto de paz total “es inconstitucional”

“Varias de las cuales hacen referencia a un tema de no haber tenido en cuenta el concepto del Comité de Política Criminal del cual hace parte la Procuraduría General de la Nación, unos temas relacionados con la falta de claridad frente a cómo debía otorgarse las posibilidades de conversaciones frente a grupos o bandas criminales, no como orientación política, que no quedó claro dentro de la ley”, expresó la procuradora.

Y añadió “dijimos también que había una serie de inconsistencias o principios de consecutividad en la elaboración de la ley. Nuestro concepto fue que se declarara inconstitucional la ley”. Lea aquí: Presidencia negó suministro de videos para investigación por caso Laura Sarabia

Se espera que en los magistrados de la sala plena de la Corte Constitucional empiecen el debate de la Paz Total en dos semanas, al anunciar actividades de empalme, reorganización interna y levantamiento de inventarios que permitan mantener el adecuado funcionamiento de la Corporación.