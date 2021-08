El pasado 21 de junio, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el representante a la Cámara, José Edilberto Caicedo Sastoque, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el marco de la investigación por hechos ocurridos cuando fue alcalde de Zipaquirá, entre 2004-2007. Lea aquí: Corte dicta medida de aseguramiento contra representante Caicedo Sastoque

Tras esta decisión, el congresista renunció a su curul en la Cámara de Representantes el pasado 19 de julio y aunque no ofreció ninguna declaración sobre el porqué de la decisión, se cree que su defensa buscaba pasar el proceso de la Corte a la Fiscalía.

La estrategia funcionó, pues la Sala de Instrucción de la alta Corte determinó que tras la renuncia de Caicedo y la pérdida de su fuero, ya no tiene la competencia para la investigación, por lo cual el caso fue remitido a la Fiscalía.

Cabe mencionar que cuando ocurren las renuncias, la Corte solo puede mantener la competencia cuando las conductas que se investiguen tengan relación directa con las funciones desempeñadas como congresista, lo cual no ocurrió en este caso.

El magistrado Francisco Farfán determinó que los delitos investigados contra Caicedo no guardan ninguna relación con su actividad como congresistas y estimó que “lo relevante para la extensión del fuero es que en cada caso concreto se constate objetiva y no hipotéticamente el vínculo o nexo existente entre la conducta punible investigada y las funciones del Congresista, de tal suerte que aquella “interfiera o genere un riesgo próximo para la función pública” que a este le atribuya la Constitución o la ley, motivo por el cual, no es posible afirmar que la totalidad de actos u omisiones atribuibles a los excongresistas se puedan considerar cobijados o comprendidos dentro del concepto de extensión del fuero”.