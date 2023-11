Proceso contra el coronel Carlos Feria se queda en la justicia ordinaria

El proceso penal contra el jefe de seguridad de la Presidencia, Carlos Feria, seguirá en la justicia ordinaria. La juez 79 de garantías decidió que es competente para escuchar la imputación de la Fiscalía por la prueba presuntamente irregular de polígrafo aplicada a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.

La semana pasada, el abogado del coronel Feria, Marlon Díaz, presentó un conflicto de jurisdicciones, alegando que la investigación debía adelantarse en la Justicia Penal Militar y Policial, pues el líder de seguridad del presidente estaba cumpliendo sus funciones al aplicar el polígrafo a la entonces niñera de la entonces jefa de gabinete. Lea aquí: Capturan a patrulleros e intendentes de la Policía por supuestos robos

Sin embargo, la juez aseguró que no se cumplen los requisitos para elevar la solicitud a la Corte constitucional, que resuelve ese tipo de conflictos jurídicos. Según la togada, una de las partes del proceso penal no puede interponer ese tipo de recurso legal, sino que debe hacerlo un juez que represente a cualquiera de las jurisdicciones que choquen. Lea aquí: Las cinco denuncias de acoso laboral en el gobierno que estarían en Mintrabajo

Es decir, el abogado Díaz no estaba autorizado para proponer que el caso pase a la Justicia Militar, sino que debía hacerlo la jueza si lo encontraba pertinente, algo que no ocurrió. Según explicó, los delitos por los que se investiga a Feria y a otros dos uniformados no están relacionados con su servicio como policías.

Los otros dos procesados —el jefe de la Oficina del Polígrafo, capitán Elkin Gómez, y quien aplicó la prueba, intendente Jhon Sacristán— presentaron la misma solicitud a través de su abogada, Wendy López. La jueza de garantías, a su turno, rechazó el recurso, por lo que su proceso también continuará en la justicia ordinaria.