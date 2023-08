Presuntos ingresos irregulares entraron al partido Colombia Humana

“Eso significa que Vargas omitió la donación en el reporte oficial de la contabilidad de su empresa, que es un documento que revisan autoridades como la DIAN. O que en la Colombia Humana mintieron en el reporte al CNE y de esa empresa no salieron los 650 millones de pesos”, se lee en el artículo.

El dinero, dicen, habría ingresado con la expectativa de ser retribuido posteriormente en contratos y lo que llama la atención es que en los estados contables de la empresa no figuran gastos que se acerquen a ese monto. Tampoco se explica analizando los activos corrientes o no corrientes.

Para contrastar la información el medio acudió a los dirigentes de Colombia Humana, pero estos sostuvieron que solo ante un ente de control o un juez de la república estaban obligados a responder, así que no hay una declaración.

No obstante, aseguran que una fuente que pidió continuar bajo el anonimato y que actualmente tiene un cargo en el Gobierno sí dijo que “Santiago no puso toda esa plata. Eso fue una vaca entre varios empresarios para la campaña. Ellos no querían aparecer formalmente y Santiago puso su empresa. Eso fue todo”. Lea aquí: Gustavo Petro viajará a Costa Rica este lunes 28 de agosto

También indagaron en la relación de Vargas con el partido político y todo parece apuntar a que llegó por conexión de Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos a Petro y quien hoy aspira a la Alcaldía de Bogotá.

Según le confirmó Carlos Emilio Vargas Ramos, hermano de Santiago, a La Silla Vacía, ambos lo conocieron “hace muchos años”.

Entretanto, en semanas anteriores trascendió que el CNE indaga la financiación de la campaña, pero no precisamente por estas razones sino por el escándalo desatado tras la captura de Nicolás Petro. No obstante, lo que ha dicho el hijo del Presidente es que su padre no tuvo conocimiento de ingresos irregulares.

El organismo autónomo incluso ha solicitado la información financiera de Ricardo Roa, quien fue el director de la campaña y hoy en día es presidente de Ecopetrol.