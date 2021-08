Durante su viaje a Corea del Sur, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, criticó al juez que suspendió la caducidad del contrato entre Centros Poblados y el MinTic y pidió que se le investigue.

El mandatario cuestionó la decisión del juez que detuvo el proceso de caducidad y embargo del contrato, a raíz de la tutela que presentó Unión Temporal Centros Poblados con el fin de que se le permita demostrar su inocencia en la presentación de garantías falsas y los supuestos malos manejos de un adelanto de 70.000 millones de pesos. Lea: Juez detiene caducidad de contrato entre Mintic y Centros Poblados

“Uno tiene que entender los fallos pero no se puede quedar callado con las fallas, a mí si me parece muy curioso, paradójico, que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más que demostrado que se presentaron ‘pólizas chimbas’, pólizas falsas para tratar de ganarse un contrato y eludir todas las normas contractuales de nuestro país”, afirmó Duque a los medios de comunicación.