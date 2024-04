Presidente Petro decreta este 19 de abril como día cívico para cuidado del agua

El presidente Gustavo Petro anunció que el 19 de abril será considerado un día cívico en medio de la celebración del aniversario de las Fuerzas Militares. Esta medida tiene como objetivo promover el ahorro de energía y agua debido a la emergencia hídrica causada por el Fenómeno del Niño en Bogotá y otras partes del país. Lea aquí: Euclides Torres rompió el silencio: “Nunca aporté dinero a la campaña Petro”

"Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico", expresó el mandatario.