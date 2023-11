Presidente Petro anunció que demandará a Pastrana ¿Por qué?

La respuesta del expresidente Pastrana fue: “Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”. Lea aquí: Petro propone frenar el consumo de combustibles fósiles ante la COP28

Petro no dudó y siguió el intercambio de mensajes con uno certero: “Jamás fui amigo de Epstein ni me subí al “lolita express” y por eso sé que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo”.