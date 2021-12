El presidente Iván Duque lanzó su nuevo libro titulado ‘El Camino A Cero’, en el que presenta cuál es la estrategia del país para alcanzar la carbono-neutralidad al año 2050, una de las metas más importantes por las cuales trabaja el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con Grupo Planeta, editora de la obra, los científicos ya anunciaron que, en menos tiempo de lo que se pensaba, la temperatura global de la Tierra aumentará en dos grados Celsius, y que para frenar este fenómeno, que traerá consecuencias nefastas, es necesario llegar a la carbono-neutralidad, lo que implica que los seres humanos reduzcamos todo lo posible la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

“Y aunque conseguir bajas emisiones será un trabajo arduo y complicado, debemos comenzar por estar dispuestos a hacerlo”, comunicó la editorial.

Ejemplo para otras naciones

En el libro, el presidente Duque sostiene que Colombia tan solo representa cerca del 0.6 % de todas las emisiones globales de GEI, pero que es uno de los países más vulnerables a los devastadores efectos del cambio climático.

“Adicionalmente, nuestro hermoso país es el segundo con mayor biodiversidad en el planeta y cuenta con el 52 % de los páramos que existen. La forma en la que Colombia actúa es, entonces, un referente y un gran llamado a la acción global y, sobre todo, un llamado a las naciones más ricas y poderosas para que tengan presente que si Colombia lo hace, ellas deberían seguir el mismo camino”, dijo Duque.

En la obra destaca que “las metas que nos hemos propuesto son contundentes e invitan a un gran pacto nacional para alcanzarlas. Colombia se ha propuesto reducir en 51% sus emisiones de GEI para el 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. De la misma manera, nos hemos comprometido con cero deforestación para el 2030 y lograr que para ese mismo año, si no antes, dejar el 30 % de nuestro territorio en áreas protegidas. Son metas ambiciosas, pero logrables, con una clara articulación de todos los sectores en este propósito existencial”.

Una visión positiva para el futuro

En el prólogo de ‘El Camino A Cero’, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dice que, independientemente del origen o de las creencias de cada ser humano, todos compartimos este planeta, y que si no se comienza a jalar en la misma dirección, el efecto de su cambio climático finalmente llegará a afectar a todos.

“Esta es la razón por la que he sido un defensor incansable de las acciones internacionales frente al cambio climático, y por la que me complace ver al presidente Iván Duque presentando una visión tan positiva para el futuro cero neto de Colombia; ese que ninguno de nosotros debería tener miedo de acoger, pues, como este libro lo demuestra, hacer lo mejor por nuestro planeta y su medio ambiente no debe implicar el sacrificio de trabajos ni de calidad de vida”, escribió Johnson.