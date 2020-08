Presidente Duque, a recomponer terna para Defensor del Pueblo

Ante la decisión de la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes de objetar la falta de experiencia de algunos candidatos de la terna de Defensor del Pueblo, el presidente de la República, Iván Duque, tendría que presentar una nueva en las próximas horas.

De acuerdo con el representante a la Cámara, Jorge Gómez del Polo Democrático, vicepresidente de la comisión de acreditación, las postuladas Elizabeth Martínez ni Myriam Martínez reunían los requisitos de experiencia.

“No solo no hay terna por la renuncia de la doctora Elizabeth sino porque la que renunció no cumplía y la que no ha renunciado la doctora Myriam Martínez tampoco cumple lo señalado en el artículo 232 de la Constitución que aplica para los requisitos para se elegido Defensor del Pueblo”, indicó.

Gómez cuestionó además a la oficina jurídica de la Presidencia de la República por no percatarse sobre el incumplimiento de requisitos básicos de los ternados, “por lo que no cabe duda que esta era desde el principio que es una terna de uno y un irrespeto y burla para el poder legislativo. Exijo que con urgencia el Presidente de la República rectifique esa terna y que además la conforme con personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos”.