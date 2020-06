Presidente de la Comisión VII del Senado trató de “hijueputa” a un colega

Un duro impase tuvo este martes en plena sesión de la Comisión VII, el presidente de la misma, Fabián Castillo, quien trató de “hijueputa” a uno de sus compañeros, el senador Carlos Fernando Motoa, porque él se oponía a permitir votar proyectos de ley.

Castillo, quien es congresista del Partido Cambio Radical, no se dio cuenta que había dejado abierto el micrófono de su computador mientras dirigía la sesión virtual, y al tener una conversación por teléfono le expresó de esa manera su molestía contra Motoa, quien también es de ese partido.

“Aló, que más hermano, el mismo verguero, ese hijueputa Motoa no nos quiere dejar votar hoy”, sostuvo Castillo sin darse cuenta, por lo que fue interrumpido por el propio senador Carlos Fernando Motoa y otros integrantes, y aunque inicialmente pretendió negar su ofensa, luego accedió a disculparse.

“No es que cierre el micrófono, el calificativo si me parece inapropiado, trata de hijuEputa a un senador de la Comisión VII no me parece”, dijo el congresista ofendido. A lo que Castillo sostuvo “yo no lo he tratado así”, por lo que Motoa le dijo que estaba la grabación.

Ante eso el presidente de la Comisión atinó a contestar que “perfecto senador Motoa, le pido disculpas. Es desafortunado y le doy la razón a Usted”.

Carlos Fernando Motoa se ha opuesto a votar los proyectos de ley porque considera que no hay ninguna seguridad jurídica y constitucional, por lo que espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el alcance de las sesiones virtuales que autorizó un decreto legislativo del presidente Iván Duque, en el marco de la emergencia económica.