En medio de la entrega de carnés y permisos a menores de edad venezolanos que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que a partir del próximo 10 de noviembre del presente año estos ciudadanos podrán acceder a los ciclos de vacunación en Colombia.

Durante la entrega que se realizó en Mosquera, Cundinamarca, el mandatario aseguró que más de 1,4 millones de venezolanos podrán acceder a estos servicios de vacunas, quienes son los que ya se encuentran en el registro biométrico, catalogado como registro amarillo o registro en línea.

“La meta del Gobierno es entregar un millón de tarjetas antes de que termine este año. Es difícil, es duro, pero ustedes son capaces y cuenten con nosotros para materializar ese propósito. Vamos a lograrlo”, aseguró el mandatario.

Durante el evento, el presidente estuvo acompañado por la directora de Bienestar Familiar, Lina Correa, el alcalde de Mosquera, Gian Carlo Gerometta Burbano, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos y el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.

“Este es un encuentro de muchos que vamos a tener en el territorio, haciendo entregas masivas de las tarjetas del Estatuto de Protección Temporal. Al migrante se le recibe siempre con afecto. Me decía hoy una chiquitica al oído: esta es la tarjeta y ya no voy a ser ilegal. Yo quiero decir lo siguiente. No se sientan ilegales”, aseguro el mandatario.

Duque además le hizo un llamado a la sociedad colombiana a quienes les expresó que todos los migrantes tienen derechos y deberes a los cuales pueden acceder siempre que estén en el territorio nacional.

Todo este proceso se ha podido desarrollar en aproximadamente siete meses que lleva implementándose el Estatuto que busca beneficiar a 1,8 ciudadanos venezolanos, de los cuales más de 1,4 millones ya se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, primer paso para comenzar el proceso.

“Nuestro Estatuto de Protección Temporal es el gesto de paz más importante que se haya visto en el hemisferio en muchísimos años y, tal vez, en su historia. No somos un país rico, pero nos sobra fraternidad, hermandad y cariño para acogerlos en Colombia”, expresó el presidente.