Preocupación por deficiencias en rotulado y embalaje de pruebas COVID-19

La Procuraduría General hizo un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer con la mayor celeridad los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.

En una visita al Instituto Nacional de Salud (INS), el domingo 22 de marzo, el Ministerio Público evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país, a los lineamientos del Ministerio de Salud sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras al INS.

Para la Procuraduría, algunas pruebas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas.

Cada muestra le cuesta al sistema $380 mil aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir.

La Procuraduría encontró que aunque las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, no contarían con esos convenios. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.