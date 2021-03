Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, las distintas reacciones políticas no se han hecho esperar.

Uno de los primeros en reaccionar a la decisión fue el mismo expresidente, quien dio gracias a Dios por la decisión que tomó la Fiscalía. También manifestó su agradecimiento a las personas que lo han apoyado en este proceso.

Sin embargo, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, declarado como víctima en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, señaló que en compañía del exfiscal Eduardo Montealegre interpondrá una denuncia en contra del fiscal del caso, Gabriel Jaimes.

“A Uribe le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública, intenta torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel”, señaló Cepeda.

Por el lado de la oposición frente a la preclusión del caso, la representante de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, dijo que mientras la Fiscalía pide declarar la inocencia de Uribe, a Hernán Prada todavía lo investiga la Corte Suprema y Diego Cadena está capturado. “Este es un episodio más de la vieja estrategia con la que durante décadas Uribe se le ha escurrido a la justicia: “todo fue a sus espaldas”, añadió.

En este mismo sentido la senadora Aida Avella aseguró que lo que ha pasado con el caso del expresidente es una vergüenza nacional porque el fiscal Francisco Barbosa está al servicio del Gobierno. Indicó que, a su juicio, reinó la impunidad.

“La Fiscalía es Uribista, es la defensora de oficio de Uribe. La solicitud de preclusión no es sorpresa. Fiscalía de bolsillo que no pretende justicia sino impunidad”, manifestó el representante a la Cámara David Racero.

Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, dijo que estaba ‘cantada’ la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión del caso dl expresidente Álvaro Uribe, lo cual, según él pone en duda la independencia de la justicia del país.

Por su parte, el exnegociador de paz, Humberto de la Calle, se limitó a criticar la forma en la que terminó el caso hasta el momento. “Así como protesté cuando cogieron a patadas a la Corte cuando apresó a Uribe, tampoco creo q haya q destrozar la Fiscalía. Pero sí es muy raro un país donde renunciando al fuero, una persona es liberada por un organismo inferior a la Suprema”, dijo.

Por el lado defensor de la decisión están los miembros del Centro Democrático, quienes han celebrado la actuación de la justicia. Una de ellas fue la senadora María del Rosario Guerra, quien aseguró que con la preclusión del caso se cae el montaje de Iván Cepeda, “acostumbrado a visitar cárceles para manipular y comprar testigos”.

El expresidente del Senado Ernesto Macías indicó que esta decisión debe convertirse en el principio del fin de un tortuoso camino, lleno de injusticias e infamias.

El senador Fernando Nicolás Araujo señaló que siente una alegría infinita por Uribe, su familia, el Centro Democrático y por el país. “La noticia de la preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe significa justicia y verdad ¡Viva Colombia!”, dijo.

Previo a la notica, Araujo había dicho que lo único que ha unido a delincuentes, paramilitares y guerrilleros es el afán por destruir a Uribe, sin embargo, a su parecer, el tiempo se ha encargado de señalar la verdad: “Álvaro Uribe es honorable”.

La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que Gabriel Ramón Jaimes, el fiscal a cargo del proceso contra Álvaro Uribe, solicitará audiencia ante un juez de conocimiento para pedir la preclusión del caso, argumentando que algunas conductas que se le imputan al expresidente no tienen el carácter de delito y otras no se le pueden atribuir.

“Luego de la valoración integral de los elementos probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al ex congresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, señaló la Fiscalía en un comunicado.