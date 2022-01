Los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza defendieron el documento de principios que publicaron este sábado en el que precisaron las reglas de juego frente a las adhesiones a las campañas políticas de los miembros del equipo político.

En un mensaje en redes, el precandidato presidencial y uno de los creadores de la Colación Centro Esperanza, Jorge Enrique Robledo, reiteró que no aceptarán adhesiones de congresistas o políticos que hayan acompañado al gobierno de Presidente Iván Duque.

“Que los jefes políticos Duquistas no puedan decidir la consulta de la Coalición de la Esperanza, no significa que los ciudadanos que votaron por Duque no puedan votar en ella. Es fácil entender la diferencia en uno y otro caso. Fuera manos de los jefes Duquistas de la Coalición”, dijo Robledo.

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo fue otro de los firmantes del acuerdo de la Colación sobre adhesiones a sus campañas.