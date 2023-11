Por recusación, suspenden audiencia de verdad de alias ‘Macaco’ en la JEP

¿Quién es Angeline Reyes, la intérprete de Rosalía en Yo me llamo?

Adicionalmente, la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina profirió la Resolución SDSJ No. 3591, mediante la cual resolvió no aceptar la recusación presentada en su contra por el defensor del solicitante al considerar que “no son ciertos los hechos alegados por el recusante y al no estar comprendidos en ninguna de las causales previstas en la ley y/o jurisprudencia”.

Debido a esto, la Presidencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidieron suspender la audiencia citada y convocar a una sesión extraordinaria para debatir los argumentos del escrito de recusación y los fundamentos de la respuesta de la magistrada Castro Ospina.

Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre de 2022, la Sección de Apelación de esta Jurisdicción resolvió el recurso de apelación interpuesto al rechazar la solicitud de sometimiento presentada por el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo.

Por esto, se dispuso la realización de una audiencia única de verdad plena en la cual ‘Macaco’ pueda aportar lo que conoce como actor del conflicto armado entre los años 1990 a 1996 o como “incorporados funcional y materialmente a la fuerza pública” para determinar si el exparamilitar puede ofrecer información transicionalmente relevante y poder someterse ante la JEP.