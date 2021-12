Con el fin de evitar la propagación de la nueva variante Ómicron ante la detección de casos en por lo menos 77 países, Colombia adoptó la medida desde este martes de exigir el carné de vacunación o prueba PCR (solo en algunos casos) para ingresar al país.

La nueva medida sanitaria prohíbe el ingreso a turistas que no estén vacunados mínimo con al menos una dosis.

Pues, si bien la estrategia del Gobierno nacional, que busca evitar que el país tenga que volver a estrictas restricciones por la pandemia, permite ingresar al país con un prueba PCR negativa para el caso de los colombianos que no estén vacunados, no incluye en la excepción a los turistas, quienes si o si tendrán que estar vacunados.

“No se permitirá el ingreso para extranjeros no residentes que no tengan al menos una dosis de la vacunación, en este caso no aplica ninguna excepción”, reiteró este martes el director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández.