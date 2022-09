¿Por qué Francia no fue al funeral de la reina Isabel? Así lo explicó

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se refirió a las dudas que han surgido por no haber asistido a eventos internacionales a los que sí ha ido, en representación del país, la primera dama, Verónica Alcocer. Lea: ¿Debió ir Francia? Polémica por asistencia de Verónica al funeral de Isabel

En entrevista con Caracol Radio, la vicepresidenta aseguró que no se hubiera sentido cómoda asistiendo al funeral de la reina Isabel II.

“Como Francia Márquez no me siento cómoda, siendo una mujer negra, yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que nos guste o no tiene una connotación histórica con esto que estamos hablando del racismo, del colonialismo, de la esclavitud, entonces eso para mí no es un privilegio”, afirmó la vicepresidenta en la emisora.