Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.

“Voy a traer la chancla”, “voy a traer el cinturón”, son algunas de las expresiones cotidianas en las que, según los especialistas, se ven reflejados la normalización de una educación basada en la violencia. “Un patrón que se pasa de generación en generación donde no se educa desde el acompañamiento sino desde el miedo”, dice la psicóloga María Paula Aguilera.

En eso coincide tanto el psicólogo, Eduardo Vargas, quien asegura que “sí tenemos una carga cultural de resolver los problemas a patadas. Sí tenemos una una carga histórica de violencia dentro de las familias”, como la especialista Erika Marcela Rojas, quien señala que “somos un país donde la violencia hace parte del día a día. En las noticias es normal que roben a las personas, que las asesinen, que las secuestren y los niños no son ajenos a esa realidad”.

Además, los especialistas afirman que los colombianos no nos caracterizamos por tener un trabajo sobre las emociones y cuando no se brindan esas garantías de formación la educación emocional en muchos casos no es adecuada.

“Los niños ven un contextos donde ven normalizado que haya maltrato, que haya violencia, entonces ¿de qué otra manera nos podemos comportar cuando es la única forma que aprendimos?”, reflexiona la especialista Rojas