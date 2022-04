Desde el pasado 21 de febrero, el expresidente Andrés Pastrana radicó un derecho de petición al registrador nacional, Alexánder Vega, en un intento por obtener respuestas a sus preguntas sobre las irregularidades que se presentaron en las elecciones del pasado 13 de marzo. Lea: Pastrana presentó queja disciplinaria en la Procuraduría contra el registrador

“Teniendo en cuenta las denuncias públicas que he venido haciendo en los últimos días y frente al silencio guardado por usted con respecto a estas (...) me permito solicitar se me dé respuesta a los siguientes interrogantes, según información que fue puesta bajo mi conocimiento”, dijo Pastrana para esa fecha.