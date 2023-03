¿Por la vejez? Se radicó la reforma pensional ante el Senado

En la tarde de hoy se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de la reforma pensional propuesto por el Gobierno en cabeza de la ministra de trabajo, Gloria Ramírez, luego de que fuese aplazada la semana pasada por falta de tiempo para concertar dicho proyecto de ley. Lea aquí: Gobierno Petro radicó la reforma pensional: no tocarán los ahorros

Sin embargo fueron tres los puntos que no fueron concertados en la mesa tripartita, el primero de ellos es que las centrales obreras piden aumentar el umbral de cotizaciones que se destinaría a Colpensiones pase a cuatro salarios mínimos. Hoy la reforma propone que sea hasta tres salarios mínimos y los empresarios piden que sea de un salario y medio.

Y por ultimo, las centrales obreras no estuvieron de acuerdo en que se grave a las pensiones para el fondo de solidaridad.

Por su parte la ministra de trabajo señaló que esta reforma pretende “modificar estructuralmente el sistema pensional colombiano para atacar de raíz la problemática que tiene el actual diseño del sistema de protección a la vejez creando uno nuevo que prevea seguridad, que sea sostenible financieramente y que permita aumentar la cobertura, estamos pasando de dos regímenes en competencia y paralelos a un sistema unificado de pensiones”, señaló la ministra de trabajo

El presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) conformado por los fondos privados no ahorra, asegurando que a pesar de contar con una gran base de cotizantes y una pequeña base de pensionados comparativamente con Colpensiones, si no se hace una transición a futuro no se podría garantizar el derecho a la pensión.