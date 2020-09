La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las empresas Comunicación Celular S.A COMCEL S.A y a la Empresa de Telecomunicaciones S.A E.S.P (ETB) tras determinar que ambas empresas incumplieron las órdenes impartidas por la Superintendencia ante peticiones y reclamaciones realizadas por los usuarios.

La sanción contra COMCEL asciende a $197.505.675. La Superintendencia estableció que la compañía incumplió las órdenes dictadas mediante las resoluciones No. 47242 de agosto de 2017, No. 86214 de diciembre de 2017 y No. 79153 de octubre de 2018 en las que se resolvieron recursos de apelación de los usuarios respecto a fallas en servicios de voz y datos, omisión en la expedición de paz y salvos y ante las fallas en la comparación de los pagos y los saldos en mora.

Por su parte, ETB recibió una sanción por $124.648.026 millones de pesos, pues se estableció que se incumplieron las resoluciones No. 12951 de febrero y No. 28991 de abril de 2018.

Ambas resoluciones correspondían a recursos de apelación a favor de los usuarios para que ETB continuara con la ejecución de un contrato tal como fue pactado inicialmente y establecía además la cancelación del servicio empaquetado.

La Superintendencia determinó que con el incumplimiento de las resoluciones se violaron los derechos de los usuarios y se desconoció la autoridad de la entidad.