Una patrullera de la Policía Metropolitana de Cali denunció que, en el marco del Paro Nacional, fue víctima de abuso sexual y golpes por parte de manifestantes que presuntamente atacaron el CAI donde ella trabaja.

Según su relato, que se ha vuelto viral a través de redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado jueves 29 de abril, en el segundo día de manifestaciones en contra del Gobierno, cuando la uniformada estaba de servicio.

La oficial llegó a turno a las 2 de la mañana y tenía que cuidar Puerto Resistencia. No obstante, ese día, el orden público se complicó. La mujer aseguró que cuando vio que las manifestaciones se tornaron violentas, ella intentó resguardarse en un CAI y ahí, según dice, fue donde la abusaron.

“Me sacaron halada, arrastrándome, les rogaba por mi vida, me sostenía de todo lado. Un hombre me sostuvo del marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Me tumbaron al piso al lado derecho del CAI y sin piedad empezaron a golpearme, a insultarme, empezaron a despojarme de todas mis pertenencias, uno de ellos, se me subió encima, me despoja de mi guerrera (el uniforme). Esa persona que se encontraba encima mío me empezó a tocar por todo mi cuerpo, empezó a golpearme, empezó a besarme, a tocar mis partes íntimas. Las personas que me tenían de pies y manos me seguían golpeando por donde cayera el golpe. Uno de ellos se acerca al que estaba encima y le pasa mi tonfa (bastón) diciéndole: ‘Métale esto”.

Posteriormente, según contó la uniformada solo pudo pensar en su familia, “En ese momento se me pasa por la cabeza que por cuestiones de tiempo no pude hablar con mi mamá, decirle que la amaba, pero yo seguía en pie, suplicaba por mi vida y les decía que no me hicieran nada, que por favor ya no más”, relató al borde de las lágrimas la patrullera.

Respecto al preocupante caso, que se convierte en el primero en que se denuncia un abuso sexual hacia la autoridad, esta mañana la policía nacional, en cabeza del Director, general Jorge Luis Vargas, se pronunciaron frente al caso de la patrullera agredida.

“Hemos iniciado todos los procesos investigativos, como todos los delitos en Colombia, por los hechos sucedidos a nuestra compañera. A la patrullera que trabaja en la Policía Metropolitana de Cali, primero nuestro saludo respetuoso y acompañamiento... Con la Fiscalía General de la Nación, para establecer los responsables, vamos por buen camino en el ánimo de llevarlos a la justicia”, dijo el oficial.

Así mismo, la uniformada ha recibido por parte de la institución atención médica y psicológica.