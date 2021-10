No alcanzaron a correr 20 días desde la salida de Johana Jaramillo Palacio de la gerencia de Telemedellín, para que otra baja agitara las aguas en el canal. Hasta la oficina de Hernán Muñoz, hasta ayer director del Sistema Informativo, llegó la temporal que lo contrató para despedirlo.

Los hechos ocurrieron en la sede de Telemedellín. Quienes presenciaron la situación en el canal local le aseguraron a este diario que Muñoz entró a su oficina y recogió sus cosas. Pero bastaron pocas horas para que el periodista saliera el ruedo a relatar, por cuenta propia, lo que ocurrió.

Hacia las 9:45 de la noche, Muñoz, quien asumió la dirección de noticias del canal local el 6 de julio pasado, expresó en su cuenta de Twitter que lo que hasta ayer era rumor, era, más bien, un secreto a voces. “Hoy me notificaron el despido de Telemedellín (...). La temporal que me contrató llegó hasta mi oficina y me dijo que me fuera del canal después de la última edición”.

A este despido se suma otro. El miércoles pasado, Melisa Santana, la comunicadora de Telemedellín, fue despedida de la misma forma que su director. “La diferencia con Melisa”, cuenta una fuente que trabaja en el canal, “fue que a ella le dieron la noticia y prácticamente no pudo recoger sus cosas ni volver a sentarse en el computador en el que trabajaba”.

Pero las turbulencias vienen de atrás. Muñoz, en su cuenta de Twitter, relató uno a uno los momentos que, según él, entorpecieron la relación con la Alcaldía y con Deninson Mendoza, el gerente que asumió tras la salida de Jaramillo el 16 de septiembre. Lo que este y otras fuentes relataron, es que el canal hoy se desmorona cual torre de naipes.

LA CEREZA DE LA DISCORDIA

El 16 de septiembre, cuando Jaramillo fue despedida de la gerencia de Telemedellín, Hernán Muñoz sabía que se quedaba sin su aliada en el cargo y con la relación con la alcaldía de Daniel Quintero resquebrajada. La emisión de una entrevista a la silletera que protagonizó una polémica contra el alcalde tras el desfile de Feria de las Flores fue la causante.

Pero la razón por la que sería despedido llegó después. A Jaramillo la reemplazó en el cargo Deninson Mendoza, quien tuvo con Muñoz una diferencia desde el primer día, le dijo a EL COLOMBIANO una fuente que asistió a la reunión de bienvenida.

“En la presentación, el nuevo gerente y Muñoz tuvieron una diferencia grande. Hernán explicó cómo estaba funcionado el noticiero y sus apuestas, mientras que el gerente le contestó que este ‘no sería el canal de la gente, sino del alcalde’”.

Este episodio lo confirmó Muñoz en la noche de ayer, quien relató que esa reunión estuvo tensa, porque además del cambio de propósito del canal, el nuevo gerente le expresó al entonces director del noticiero que sería él quien daría línea respecto a los informes especiales.

Esa tarea, según Muñoz, era propia de sus funciones y no de las del gerente. “Al final, se incomodó porque le sugerí que debíamos seguir hablando en el lenguaje de la ciudad y no en el del alcalde”, aseveró el periodista.

Pero este no fue el único disgusto que emergió en el encuentro de bienvenida del gerente Mendoza. El periodista detalló que en ese espacio, este hizo evidente el desacuerdo frente a publicaciones de denuncias ciudadanas cómo hurtos, flagelo que a la administración “evidentemente le incomoda”.