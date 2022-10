Polémica: Rodolfo Hernández cobra sueldo a su exfórmula vicepresidencial

Caracol Radio hizo pública una grabación en la que se oye una conversación entre el senador Rodolfo Hernández y la representante, Marelen Castillo. En la discusión Rodolfo Hernández le pide a Marelen Castillo que le pague al partido los $70 millones que ella recibió como sueldo en la pasada campaña presidencial.

Audio de Caracol Radio

“Yo no me arrecho, con Erika no me arrecho con usted. Cuénteme mientras estuvo en campaña ¿quién le pago el salario a usted. En qué quedamos después?”, le cuestionó Hernández a Marelen.

En seguida, Marelen Castillo afirmó que sí había un acuerdo para que ella devolviera ese dinero, pero con la condición de que ella llegara a la Vicepresidencia.

Renglón seguido, Rodolfo le recrimina a la hoy representante que lo que importaba era la plata, ya sea de la vicepresidencia o la Cámara, para poder financiar el partido de la Liga de Gobernantes que en el mes de agosto recibió su personería jurídica.

