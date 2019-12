Polémica por nuevo procedimiento del Esmad en Bogotá

Una vez fue alcanzado por el automotor que grabó el suceso, se escucha la joven llorando: “Auxilio. Me secuestró la Policía”, el hombre que va manejando les reclama a los uniformados por la manera como ultrajaron a la joven. De esto no hubo respuesta.

Se espera que durante las próximas horas se pronuncie la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por su parte, Carmen Teresa Castañeda, Personera de Bogotá, aseguró que están esperando el pronunciamiento de la Policía para sacar sus propias conclusiones. Añadió que en este caso “hay muchas versiones y no se trata solamente de hacer especulaciones por lo que muestran los videos”.

Si bien la funcionaria no conoce el caso, porque aseguró no estuvieron en el lugar, sí hacen un llamado a que se respeten los protocolos. Sobre la actuación, la Personera señaló que no les compete a ellos dictaminar si hubo o no un acto irregular dado que es la Procuraduría catalogar la acción, debido a que este ente es el que investiga a los uniformados.