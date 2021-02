La columna de la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco en el periodico El Tiempo provocó una dura respuesta de Luz Ángela Sarmiento, hija de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en las páginas del mismo diario.

En su columna, Margarita Rosa habla del “dilema ético” que le provoca escribir de ciertos temas en lo que ella califica como un “diario oficial” y a renglón seguido, sin nombrarlo, hace duras críticas al dueño de El Tiempo, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo.

“¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable”, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es “el que diga Uribe”, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida?”, dice.

Y luego agrega: “¿Cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes? ¿Cómo no querer que algún día se desarticule esa ligazón infame entre poder económico y poder político, que fabrica analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado?”.

En la misma página en que fue publicada su columna, fue incluida una respuesta de Luz Angela Sarmiento, hija de Luis Carlos Sarmiento y directiva de la Casa Editorial El Tiempo.

Luego de elogiar a Margarita Rosa como columnista, de quien dice que es “una pluma suprema”, señala que los términos de la columna son tan injuriosos que ameritan una reflexión.

“Es inaceptable cuando lanza falsas acusaciones contra mi padre, como “ese que algún día se ufanó de mandar confeccionar leyes a su medida”. Qué fácil es echar aspersiones al viento, hablar de “algún día” ¡sin tener que probar, o seriamente argumentar nada! O cuando habla del “monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado”. Eso tristemente solo demuestra una gran ignorancia de los componentes del sistema bancario en Colombia, de sus regulaciones y funcionamiento”, afirma.

Aunque, por el momento, el diario no ha anunciado ninguna decisión sobre la continuidad de la columna de Margarita Rosa, Luz Angela Sarmiento le dice a Margarita Rosa: “seguirás siendo bienvenida en El Tiempo para expresarte libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de los colombianos. Las difamaciones vulgares no serán toleradas nunca en este periódico”.