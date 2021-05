“Todos somos ‘Capitán Colombia’ ahora, porque estamos cansados que la respuesta ante una protesta ciudadana pacífica sea la violencia y los ataques en las redes sociales, como le pasó al amigo, solo porque mostró su simpatía con los muchachos de Primera Línea, llegaron las intimidaciones y los ataques, ante eso salimos hacer deporte a las calles”.

Con esa consigna, instructores físicos realizaron este sábado un plantón de apoyó al ‘Capitán Colombia’, un fisicoculturista que ha llamado la atención como símbolo del descontento que se vive en el Cauca, como en otras regiones del país.

Los manifestantes se tomaron una parte de la carrera novena o Panamericana para apoyar a este personaje misterioso. Allí llegaron amas de casa, estudiantes, pensionados, adultos mayores, niños para participar en el baile de deportivo, en el encuentro de vóleibol y la muestra de fisicoculturismo para apoyar a los muchachos de Primera Línea, decirles que cuentan con el respaldo de los ciudadanos que están cansados de la guerra y la intolerancia política.

“Protestamos deportivamente, le decimos no a un gobierno que responde violentamente, y todos somos ‘Capitán Colombia’, para que no vengan agredirnos o atacarnos por pensar diferente, mire ese temor que hay esas noticias de pelados asesinados, desaparecidos o descabezados, esos actos no lo queremos, ese no es el país donde queremos vivir”, expresaban las personas que participaron esta actividad.

Los trabajadores de una barbería se unieron también al llamado de apoyar a ese joven cuyas fotos han circulado por redes sociales portando un escudo de lata con los colores de la bandera, en medio de las protestas ciudadanas. Él y su bebé fueron amenazados de muerte tras aparecer en una de las imágenes.