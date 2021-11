La representante Miranda, sostuvo que este es un debate ético y que por el respeto que le debe dar a la corporación tiene que renunciar al cargo, “estamos hablando de la Presidencia de la Cámara de Representantes, ese no es un cargo que lo ostenta cualquiera, uno no se puede atornillar al poder, debe reconocer que cometió un error, como así lo dijo la universidad”.

Por su parte el representante David Racero, sostuvo que “no es colegaje apoyarla y no pedirle la renuncia, se trata es de hacer respetar la institución (Cámara), es la única forma de volver a hacer creer en la democracia, que los colombianos confíen en los políticos y con el tapen tapen colegas”.

LA DEFENSA DE ARIAS

La presidente de la Cámara hizo una férrea defensa a su situación y lo fundamentó en que no se le respetó el debido proceso en la investigación de la Universidad Externado y el derecho al principio de la inocencia, al cual según ella han tenido congresistas de la oposición que están siendo investigados como León Fredy Muñoz, procesado por tráfico de drogas y la representante Angela Robledo quien tiene en apelación la pérdida de su curul.

Arias, en su defensa y cuestionamiento a la oposición les señaló que “creen que me pueden hacer un juicio ético, creen que pueden venir a decirle a la plenaria que pidan la renuncia, dicen que hay que decirle la verdad al país, nunca dicen lo que es la verdad”, a la vez que sostuvo que estaba ahí dando la cara al debate.

(Lea aquí: Jennifer Arias niega plagio de tesis, pero la oposición pide su renuncia)

Según la dignataria de la Cámara, “no tengo miedo a un proceso jurídico” y resaltó que su mínimo derecho es que la escuchen, “a mi la universidad nunca me escuchó, presenté un derecho de petición que jamás me contestaron, me enteré de todo por los medios, por las redes sociales”.

E insistió que “todos tenemos derecho de ser escuchados, de adjuntar pruebas, de no ser mancillado su nombre, mi nombre fue mancillado, sin ni siquiera haber sido escuchada, y por eso me piden que renuncie, se que no me quieren, la universidad no debió haber mancillado mi nombre”.

Indicó además que tiene las respuestas y las pruebas para demostrar que el documento que uso la universidad no es el que entregó en el 2016.