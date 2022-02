Este viernes, estaba previsto que la excongresista Piedad Córdoba asistiera a la Corte Suprema de Justicia a entregar su versión libre por la supuesta relación cercana que tendría con Alex Saad, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Córdoba, no obstante, decidió no dar su versión libre y voluntaria ante la Sala de Instrucción. Al parecer la abogada de la excongresista envió una comunicación a la Corte diciendo que no se presentaría a la diligencia, ayer jueves, un día antes de que se cumpliera la cita.

(Lea aquí: “Estos procesos judiciales están sustentados en mentiras”: Piedad Córdoba)

Cabe recordar que la hoy candidata al Senado, había pedido ser investigada, ante los constantes cuestionamientos por su presunta cercanía con Saab.

La exsenadora aseguró que se trata de una campaña de deslegitimación a la oposición y pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que investiguen su conducta para “dejar claro la transparencia de sus actuaciones”.