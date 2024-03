Piden reforzar seguridad de senadores votantes contra la reforma a la salud

El presidente del Senado, Iván Name, pedirá a las autoridades reforzar los esquemas de seguridad de las y los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud.

“El Senado de la República evaluará las condiciones de seguridad suya y la de todos los senadores de la Comisión Séptima. El ejercicio de la actividad legislativa y la democracia no puede flaquear por amenazas e intimidaciones, provengan de donde provengan”, escribió en su cuenta de X.

Y añadió que “convocaremos a la Policía Nacional y a la UNP para que desde sus competencias realicen el estudio de seguridad y refuercen sus esquemas, de ser necesario”. No deje de leer: Presunto ataque de disidencias Farc a helicóptero de las FF.AA. de Ecuador

La decisión se toma luego que la senadora del partido de la U Norma Hurtado Sánchez denunciara ser objeto de intimidaciones y seguimientos contra ella y su familia por su decisión de firmar el archivo de la reforma a la salud.

“Con preocupación me dirijo hoy al país para informar que he sido objeto de seguimiento e intimidación debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo de reforma a la salud. Es lamentable que las opiniones, las preguntas, los análisis técnicos que he expresado, hayan generado este clima de amenaza y de acoso”, dijo la parlamentaria.