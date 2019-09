Piden acelerar circulares rojas de ‘Márquez’, ‘Santrich’ y ‘El Paisa’

En el marco XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se desarrolla en Santa Marta, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, le volvió a pedir a la Fiscalía proceder con las solicitudes de circulares rojas para ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Jesús Santrich’, quienes anunciaron hace pocos días la configuración de un nuevo grupo armado.

Duque aseguró que la Fiscalía debe proceder en este se sentido, tal y como lo ha hecho con las órdenes de captura en contra de estos disidentes del proceso de paz.

Sin embargo, hace pocos día la Interpol emitió circular roja contra Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’ a solicitud de la Corte Suprema de Justicia por no haber comparecido a la indagatoria que se le tenía planeada para que respondiera por supuestamente haber cometido delitos relacionados con el narcotráfico después de la firma del pacto de La Habana.

“Este Gobierno ha visto con perplejidad y al mismo tiempo con una firme determinación lo que han sido los desafíos que desde la semana pasada pretenden una cuadrilla de narcoterroristas hacerle a los colombianos. Aquí no se trata del resurgimiento de una nueva guerrilla, aquí no se trata del nacimiento de ningún movimiento bolivariano, ahí lo que hay es un grupo de delincuentes que han querido burlarse de las leyes de este país y no lo vamos a permitir”, añadió.