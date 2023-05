Petro y presidente de la Andi se enfrentan en Twitter por reforma laboral

Como se ha vuelto costumbre, el presidente Gustavo Petro amaneció siendo noticia por cuenta de un cruce a través de Twitter, esta vez con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Lea aquí: Texto de reforma laboral no contempla en su totalidad lo concertado: Andi

May 09 - 08:00

May 09 - 09:15

May 09 - 08:30

Conocida esta previsión, Mac Master cuestionó que “Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye”.

Por el contrario, agregó, el proyecto debe crear empleo, reducir la informalidad y generar más actividad económica.