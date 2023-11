Petro y los verdes, una relación que siempre ha sido controvertida

El viejo dicho popular de que lo que mal comienza mal termina, parecería que es lo que está pasando por estos días en la relación política entre el presidente Gustavo Petro y el partido de la Alianza Verde, uno de los considerados bastiones de la actual coalición de gobierno.

Aunque parecía que las noticias políticas de la semana iban a estar por el lado de las reuniones que tuvo el presidente Petro con los cacaos empresariales y el sector de la oposición liderada por el expresidente Gustavo Petro, lo cierto es que la atención quedó centrada en esa relación Petro-verdes, la cual nunca ha sido tan fuerte y real como la que tiene con el Pacto Histórico. Lea aquí: Minsalud y Alianza Verde se lanzan ‘dardos’ por apoyo a reforma a la salud

Pero para entender por qué es esta una relación de conveniencia temporal y no de largo plazo, se debe recordar que fue el propio Gustavo Petro quien logró romper a la Alianza Verde no sólo en una sino en dos ocasiones, en especial en 2021 cuando consiguió que sus dirigentes se dividieran en dos partes, un sector que acompañó al candidato Sergio Fajardo, a quien lo apoyaba entre otros Claudia López, Angélica Lozano y Carlos Amaya, y el otro, la ala verde de los ex M-19, en cabeza de Inti Asprilla y Antonio Sanguino, que se fueron con Petro para las presidenciales.