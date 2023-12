Petro y el ‘jalón de orejas’ en público a sus ministros

El presidente Gustavo Petro, desde Ibagué, Tolima, ciudad que visita por primera vez, habló de todo un poco sobre las críticas hacia su Gobierno y también de sus actuales ministros a quienes les dio un ‘jalón de orejas’ en público.

“Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento. No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar lo que hizo Petro. Mamola. Mamola, el pueblo no se rinde, carajo”, fueron sus palabras ante los asistentes.

Tales declaraciones se dieron luego de confesar que algunas de sus ideas no se han materializado como esperaba y, por tanto, quienes recibieron el ‘jalón de orejas’ fueron sus ministros. Le puede interesar: Cancillería descarta crisis migratoria por tránsito de africanos en El Dorado

“Quién lo creyera, algún día escribiré de eso, el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año para que mis propios funcionarios, las burocracias que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que la educación sea gratuita”, dijo.

Aunque tomó de ejemplo el sector educativo, se sabe que en los últimos días cada miembro de su gabinete ha pasado al tablero en medio del denominado cónclave que está realizando. En ese espacio están rindiendo cuentas ante el pedido del Presidente de acelerar la ejecución.