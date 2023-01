“Petro sí está facultado para levantar órdenes de captura”: Mininterior

También explicó que el argumento que expone la Fiscalía está fundamentado en dos decretos que reglamentaron “la Ley 1218, que acabamos de modificar en el 2015 y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen, por esa razón asume la Fiscalía que no pueden tener estatus político, eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272”, dijo.

Este argumentó frente a la propuesta de que a 16 de sus miembros de grupos armados ilegales, les fueran suspendidas sus órdenes de captura, que no podrían ser reconocidas legalmente, ya que “en criterio de la Fiscalía General de la Nación, la Ley 2272 de 2022 limita el margen del Gobierno Nacional para reconocer estatus político a organizaciones criminales”, señaló.

Además de que estos grupos armados no pueden ser considerados con estatus político, por lo que no consideraron que no hay lugar para que no se dejen de someter a la justicia y que sus órdenes se pausen.

El ministro aseguró que esperan lograr con éxito definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen con miras a obtener en Colombia, la tan anhelada paz total.