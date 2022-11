Petro se reunió con Gilinksi y varios empresarios árabes, ¿de qué hablaron?

La cita entre Petro y la delegación de empresarios no fue improvisada ni surgió a última hora.

Reunión con secretismo

La cita entre Petro y la delegación de empresarios no fue improvisada ni surgió a última hora, muestra de ello es que logró que Petro citara a sus ministros de Agricultura (Cecilia López), Minas (Irene Vélez) y Comercio (Germán Umaña). Se trató de una reunión que se coordinó con detalle y en Palacio intentaron mantenerla en secreto, tanto así que no apareció en la agenda del Presidente, que solo tenía previsto un Consejo de Seguridad a las 8:00 a.m.

Si bien el Gobierno no está obligado a informar este tipo de encuentros, que son de carácter privado en la agenda de Petro, llamó la atención que el Jefe de Estado recibiera esta reunión justo en un momento de tensiones por la torpedeada OPA que lanzaron precisamente árabes –de la mano con los Gilinski– por Nutresa.