Petro responde a críticas por encuentro con disidencias de las Farc

Desde Nueva York, Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se refirió al encuentro que tuvo el comisionado de paz, Danilo Rueda, con integrantes de las disidencias de las Farc, este fin de semana. El mandatario aseguró que la paz siempre será criticada. Lea: Opiniones divididas por encuentro de Gobierno con las disidencias

“La paz siempre será criticada, no he escuchado en algún momento en la historia de Colombia en donde yo haya podido observar procesos de paz, que no se critique la paz, yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”, afirmó Petro en declaraciones a medios de comunicación.

El mandatario además aseguró que, hasta el momento, se están empezando a nombrar los negociadores de las partes que permitirán, en un futuro, avanzar en diálogos y conversaciones con grupos armados.