Petro llega a Tumaco y promete transformar la región del Pacífico

En su intervención, el jefe de Estado hizo énfasis en que todos los esfuerzos del Gobierno en el Pacífico están enfocados al logro de la paz, que redundarán en la paz de todo el país.

“Si en el Litoral Pacífico no se construye la paz, no se construyó en ninguna parte del país. Es aquí donde se resuelve o no, en donde se avanza o no. Si aquí no se hace la construcción de la paz, no la podemos hacer en ninguna parte, seríamos demagogos”, concluyó el presidente de la República.