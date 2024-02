Petro le respondió a locutor de Tropicana tras llamarlo “bandido y narcotraficante”

Petro profundizó en su argumento, señalando que este tipo de ataques buscan socavar su imagen por no alinear las políticas del Estado con los intereses del capital, sino con los del pueblo. “Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el Estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo”, afirmó en la red social. Lea aquí: Locutor de Tropicana trató de “bandido y narcotraficante” al presidente Petro

La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital... https://t.co/meDfN7pZV3

La controversia surgió luego de que un video de Ramírez criticando al presidente se volviera viral en X. En el video, grabado durante una transmisión de la emisora en Cali, Ramírez interrumpe la lectura de una noticia positiva sobre el gobierno de Petro, mostrando abiertamente su desdén por el mandatario y sus políticas.

“La verdad, te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene a condonar un montón de cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente”, expresó el locutor generando una tensa interacción con su compañera de trabajo, quien defendió la importancia de informar sobre las acciones gubernamentales.

La periodista, quien tiene acento español, le respondió al locutor. “Bueno, pues es el presidente de Colombia y son noticias del gobierno para los colombianos”. “Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás, simplemente te molesta que yo te diga, jode con tu presidente, muérete con él, está bien, mi amor. Sigamos con las noticias”, interrumpe y se despacha el locutor. Le puede interesar: Petro persiste en una movilización popular por supuesto intento de golpe de Estado